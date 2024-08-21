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Посол Белиза: БИГ проводит значимую работу в вопросе деколонизации

Посол Белиза: БИГ проводит значимую работу в вопросе деколонизации Каждая страна должна бороться за свою свободу, и Бакинская инициативная группа (БИГ) проводит значимую работу в поддержке этой борьбы.  
Другие страны
21 августа 2024 г. 17:08
Посол Белиза: БИГ проводит значимую работу в вопросе деколонизации

Каждая страна должна бороться за свою свободу, и Бакинская инициативная группа (БИГ) проводит значимую работу в поддержке этой борьбы.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам посол и постоянный представитель Белиза при ООН Карлос Фуллер в офисе Бакинской инициативной группы.

"Наиболее важными являются вопросы самоопределения и территориальной целостности. Страны должны бороться за свободу. Бакинская инициативная группа оказывает значимую поддержку колонизированным странам в этом вопросе. Сегодня мы боремся за защиту прав наших соседей", - сказал он.

Посол подчеркнул, что Белиз добился независимости от Великобритании в 1981 году. "Это борьба, в которой нужно проявлять настойчивость и указать, каковы ваши главные принципы. В Белизе главной целью было самоопределение и восстановление территориальной целостности. Однако это был сложный процесс".

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Версия на английском языке Belize's ambassador to UN emphasizes focus on territorial integrity and self-determination
Версия на азербайджанском языке Səfir: BMT kolonializmlə mübarizə aparır

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