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Посол Беларуси: Азербайджан имеет доступ к передовым технологиям, наша задача - использовать их на стратегическом уровне

Посол Беларуси: Азербайджан имеет доступ к передовым технологиям, наша задача - использовать их на стратегическом уровне Посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич обозначил основные точки роста взаимной торговли между Минском и Баку, подчеркнув значимость гуманитарной сферы.
Другие страны
14 января 2025 г. 15:14
Посол Беларуси: Азербайджан имеет доступ к передовым технологиям, наша задача - использовать их на стратегическом уровне

Посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич обозначил основные точки роста взаимной торговли между Минском и Баку.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом дипломат заявил журналистам во вторник.

"Азербайджан для нас не просто партнер, а стратегический партнер", - отметил он.

По его словам, направления двустороннего сотрудничества хорошо структурированы и были актуализированы во время недавнего визита президента Беларуси в Азербайджан. Основу взаимодействия составляют промышленность и переработка.

В качестве примера Пиневич привел развитие сотрудничества в системах здравоохранения двух стран, взаимодействие в фармацевтической и биологической промышленности, IT-сфере, а также в рамках образовательных программ. Это, по его мнению, даст импульс развитию межкультурных связей.

"Если мы создадим такой "круговорот“ в хорошем смысле слова, связанный с различными точками соприкосновения, то достигнем желаемого результата в увеличении взаимного товарооборота", - добавил он.

Наиболее перспективными направлениями, по мнению посла, являются фармацевтическая и биологическая промышленность, "поскольку эти отрасли характеризуются высокой добавленной стоимостью продукции". При этом он отметил, что интерес к сотрудничеству существует с обеих сторон, и страны имеют что предложить друг другу.

"Это дорога с двусторонним движением. Азербайджан - высокоразвитая индустриальная и аграрная страна. В каждой сфере, будь то промышленность или социальная политика, у Азербайджана есть свои достижения, которые могут быть объединены с нашими успехами. На этой основе мы можем создавать совместные производства и проекты, охватывающие науку, культуру и другие направления", — подчеркнул дипломат.

Отметим, что президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня назначил Дмитрия Пиневича новым послом страны в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Belarus səfiri: Azərbaycan qabaqcıl texnologiyalara çıxışa malikdir
Версия на английском языке Azerbaijan has their own achievements in each sector, Belarus ambassador says

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