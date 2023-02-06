Посол: Отношения Азербайджана и Украины основаны на взаимном уважении и доверии

Украина видит в Азербайджане дружескую страну, отношения которых основаны на взаимном уважении и доверии друг к другу.

Украина видит в Азербайджане дружескую страну, отношения которых основаны на взаимном уважении и доверии друг к другу.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Первая декада февраля занимает особое место в истории двусторонних отношений между нашими государствами", - напомнил дипломат. - "8 февраля 1919 года были установлены дипломатические отношения между Украинской Народной Республикой и Азербайджанской Демократической Республикой. 6 февраля 1992 года Украина и Азербайджан возобновили свои дипломатические отношения и открыли новую страницу развития и укрепления стратегического партнерства.

Украина всегда рассматривала и продолжает рассматривать Азербайджан как государство, с которым нас связывают тесные дружеские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии друг к другу. Это приобретает особый вес и значение в нынешних исторических условиях, когда наши народы были вынуждены снова с оружием в руках отстаивать суверенитет и восстанавливать территориальную целостность собственного государства в международно признанных границах", - сказал посол.

"Общая боль сделала нас сильнее и увереннее. Мы обязательно победим! Слава Украине! Слава Азербайджану!", резюмировал Владислав Каневский.