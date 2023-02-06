О нас

Посол: Отношения Азербайджана и Украины основаны на взаимном уважении и доверии

Посол: Отношения Азербайджана и Украины основаны на взаимном уважении и доверии Украина видит в Азербайджане дружескую страну, отношения которых основаны на взаимном уважении и доверии друг к другу.
Другие страны
6 февраля 2023 г. 17:57
Посол: Отношения Азербайджана и Украины основаны на взаимном уважении и доверии

Украина видит в Азербайджане дружескую страну, отношения которых основаны на взаимном уважении и доверии друг к другу.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Первая декада февраля занимает особое место в истории двусторонних отношений между нашими государствами", - напомнил дипломат. - "8 февраля 1919 года были установлены дипломатические отношения между Украинской Народной Республикой и Азербайджанской Демократической Республикой. 6 февраля 1992 года Украина и Азербайджан возобновили свои дипломатические отношения и открыли новую страницу развития и укрепления стратегического партнерства.

Украина всегда рассматривала и продолжает рассматривать Азербайджан как государство, с которым нас связывают тесные дружеские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии друг к другу. Это приобретает особый вес и значение в нынешних исторических условиях, когда наши народы были вынуждены снова с оружием в руках отстаивать суверенитет и восстанавливать территориальную целостность собственного государства в международно признанных границах", - сказал посол.

"Общая боль сделала нас сильнее и увереннее. Мы обязательно победим! Слава Украине! Слава Азербайджану!", резюмировал Владислав Каневский.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоEnvoy: Azerbaijan-Ukraine relations based on mutual respect & trust

Самое важное

По поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС прибыли в Турцию
ФотоПо поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС прибыли в Турцию
6 февраля 2023 г. 16:25
В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов
В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов
6 февраля 2023 г. 13:53
В посольстве и генконсульствах Азербайджана в Турции созданы оперштабы
В посольстве и генконсульствах Азербайджана в Турции созданы оперштабы
6 февраля 2023 г. 13:14
Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции
Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции
6 февраля 2023 г. 12:04
По поручению президента Азербайджана готовится к отправке в Турцию группа спасателей МЧС
По поручению президента Азербайджана готовится к отправке в Турцию группа спасателей МЧС
6 февраля 2023 г. 10:49
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
6 февраля 2023 г. 10:46
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
4 февраля 2023 г. 11:01
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
4 февраля 2023 г. 10:49
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
3 февраля 2023 г. 16:05
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
3 февраля 2023 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi