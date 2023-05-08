Пособники РКК напали на наблюдателей на избирательном пункте Турции в Амстердаме

В Амстердаме группа сторонников террористической организации РКК устроила провокацию на избирательном пункте, организованном для граждан Турции, голосующих за рубежом на выборах 14 мая.

В Амстердаме группа сторонников террористической организации РКК устроила провокацию на избирательном пункте, организованном для граждан Турции, голосующих за рубежом на выборах 14 мая.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

Группа пособников РКК напала на наблюдателей в момент закрытия избирательного участка в конгресс-центре Rai. В числе пострадавших – функционеры партии "Зеленых".

Нападение произошло в 21.00 по местному времени. Сотрудники службы конгресс-центра вызвали полицию, которая применила силу против участников провокации. В ход были пущены дубинки и собаки.

Наблюдателей вывели с места событий. Сторонники РКК продолжили провокацию и начали выкрикивать лозунги в поддержку данной организации.

Отмечается, что в Нидерландах 29 апреля – в первый день голосования - подвергся нападению корреспондент телеканала A Haber Фатих Озъяр.

14 мая в Турции состоятся выборы президента и парламента 28-го созыва. Избирательные пункты открыты во многих странах мира.