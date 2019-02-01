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    Послы ЕС согласовали введение безвизового режима для Великобритании после Brexit

    Послы поручили представителям Совета ЕС начать переговоры с ЕП по предоставлению гражданам Великобритании на въезд в Шенген без виз

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Послы стран ЕС согласились предоставить возможность гражданам Великобритании после Brexit въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней без виз, теперь будут необходимы переговоры по этому вопросу с Европарламентом (ЕП).

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в релизе Совета ЕС.

    "Безвизовые поездки после Brexit: совет согласовал мандат на переговоры … послы ЕС сегодня согласились с тем, что после Brexit гражданам Великобритании, прибывающим в Шенгенскую зону на короткий срок - 90 дней в течение любых 180 дней, должна быть предоставлена безвизовая поездка", - говорится в сообщении.

    В связи с этим послы поручили представителям Совета ЕС начать переговоры с ЕП по этому законодательному предложению.

    "По правилам Евросоюза, освобождение от виз предоставляется на условиях взаимности. Правительство Соединенного Королевства заявило, что не намерено требовать виз от граждан ЕС, посещающих Великобританию для краткосрочного пребывания", - отмечается в сообщении.

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