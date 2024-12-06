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Послы стран ЕС сегодня планируют согласовать 15-й пакет санкций в отношении РФ

Послы стран ЕС сегодня планируют согласовать 15-й пакет санкций в отношении РФ Послы стран-членов Евросоюза сегодня планируют согласовать 15-й пакет санкций в отношении России.
Другие страны
6 декабря 2024 г. 11:43
Послы стран ЕС сегодня планируют согласовать 15-й пакет санкций в отношении РФ

Послы стран-членов Евросоюза сегодня планируют согласовать 15-й пакет санкций в отношении России.

Как передает Report, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на диписточники.

Они выразили надежду на то, что до конца года удастся одобрить новые санкции.

Ранее сообщалось о том, что в "черный" список будут включены 54 человека и 29 организаций. Кроме того, ЕС планирует внести в "серый" список, который требует дополнительного надзора, 34 компании и 47 судов.

Проект санкций затрагивает компании из Сербии, Индии, Таиланда и ОАЭ.

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