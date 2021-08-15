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Послы США и Франции доставлены в аэропорт Кабула

Послы США и Франции доставлены в аэропорт Кабула Посол США в Афганистане был эвакуирован из здания дипкорпуса и доставлен в аэропорт Кабула.
Другие страны
15 августа 2021 г. 20:06
Послы США и Франции доставлены в аэропорт Кабула

Посол США в Афганистане был эвакуирован из здания дипкорпуса и доставлен в аэропорт Кабула.

Об этом сообщает Report со ссылкой на CBS.

Кроме того, в аэропорт Кабула доставлен посол Франции в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, посольство продолжит свою деятельность в аэропорту.

Министр добавил, что афганцы, которые помогают французам, также будут эвакуированы из страны: “С мая этого года страну покинули 600 афганцев, которые сотрудничают с французами. В настоящее время в аэропорту Кабула делается все возможное, чтобы ускорить выдачу виз”.

Отметим, что члены ”Талибана" вошли в президентский дворец.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və Fransanın Əfqanıstandakı səfirləri Kabil hava limanına gətirilib

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