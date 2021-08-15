Послы США и Франции доставлены в аэропорт Кабула

Посол США в Афганистане был эвакуирован из здания дипкорпуса и доставлен в аэропорт Кабула.

Посол США в Афганистане был эвакуирован из здания дипкорпуса и доставлен в аэропорт Кабула.

Об этом сообщает Report со ссылкой на CBS.

Кроме того, в аэропорт Кабула доставлен посол Франции в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, посольство продолжит свою деятельность в аэропорту.

Министр добавил, что афганцы, которые помогают французам, также будут эвакуированы из страны: “С мая этого года страну покинули 600 афганцев, которые сотрудничают с французами. В настоящее время в аэропорту Кабула делается все возможное, чтобы ускорить выдачу виз”.

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