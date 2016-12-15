Послы РФ и Ирана вызваны в британский МИД в связи с ситуацией в Алеппо

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Послы России и Ирана были вызваны в британский МИД в связи с ситуацией в сирийском городе Алеппо.

Как передает Report, об этом сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Я только что вызвал послов России и Ирана для того, чтобы выразить глубокое беспокойство по поводу Алеппо", - написал Джонсон. "Критически важно защищать мирных граждан и доставлять помощь", - добавил он.