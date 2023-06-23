Послы ЕС утвердили проект расширения производства боеприпасов до 1 млн в год

Постоянные представители стран-членов Евросоюза договорились в пятницу о расширении производства артиллерийских боеприпасов, ракет для РСЗО и ПВО в странах ЕС до 1 млн в год.

Постоянные представители стран-членов Евросоюза договорились в пятницу о расширении производства артиллерийских боеприпасов, ракет для РСЗО и ПВО в странах ЕС до 1 млн в год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило шведское председательство Совета ЕС в Twitter.

"Послы ЕС только что утвердили мандат на переговоры с Европарламентом о регламенте акта поддержки производства боеприпасов (ASAP, Act in Support of Ammunition - прим. ТАСС). Это будет способствовать наращиванию производственных мощностей ЕС по производству боеприпасов, что позволит его оборонной промышленности лучше поддерживать Вооруженные силы Украины и государств-членов", - говорится в сообщении.