О нас

Послы ЕС согласовали выделение Киеву транша в более чем 4 млрд евро

Послы ЕС согласовали выделение Киеву транша в более чем 4 млрд евро Послы ЕС согласовали выделение Украине транша в 4,2 млрд евро.
Другие страны
24 июля 2024 г. 13:18
Послы ЕС согласовали выделение Киеву транша в более чем 4 млрд евро

Послы ЕС согласовали выделение Украине транша в 4,2 млрд евро бюджетной помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении венгерского председательства Совета Евросоюза.

В ближайшее время будет утвержден этот транш.

"Послы ЕС утвердили выплату транша в примерно 4,2 млрд евро из фонда поддержки Украины, - говорится в заявлении. - Следующим шагом последует утверждение [этого решения] Советом ЕС по письменной процедуре".

По письменной процедуре Совет ЕС утверждает решения, которые не предполагают обсуждения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Aİ Kiyevə 4 milyard avrodan çox tranş ayıracaq

Экслюзивные новости

Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
23 июля 2024 г. 11:00
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi