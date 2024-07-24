Послы ЕС согласовали выделение Киеву транша в более чем 4 млрд евро

Послы ЕС согласовали выделение Украине транша в 4,2 млрд евро бюджетной помощи.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении венгерского председательства Совета Евросоюза.
В ближайшее время будет утвержден этот транш.
"Послы ЕС утвердили выплату транша в примерно 4,2 млрд евро из фонда поддержки Украины, - говорится в заявлении. - Следующим шагом последует утверждение [этого решения] Советом ЕС по письменной процедуре".
По письменной процедуре Совет ЕС утверждает решения, которые не предполагают обсуждения.