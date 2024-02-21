Послы ЕС согласовали продление на год отмены таможенных пошлин для Украины

Послы 27 стран Евросоюза согласовали продление еще на год решения о временной отмене таможенных пошлин и квот для Украины с исключениями для некоторых аграрных товаров, в отношении которых ограничения останутся в силе.
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Теперь Евросоюз должен согласовать это решение на переговорах между Советом ЕС и Европарламентом и ввести его в силу к лету 2024 года.
"Послы стран ЕС договорились сегодня о переговорном мандате Совета ЕС по двум законодательным предложениям, цель которых - продлить приостановку действия таможенных пошлин и квот для украинских и молдавских экспортеров еще на один год", - говорится в документе. Он включает "меры предосторожности в отношении ряда чувствительных сельскохозяйственных товаров".
В отношении Украины квоты и пошлины должны быть заморожены на период с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года, в отношении Молдовы - с 25 июля 2024 года по 24 июля 2025 года.