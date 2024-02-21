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Послы ЕС согласовали продление на год отмены таможенных пошлин для Украины

Послы ЕС согласовали продление на год отмены таможенных пошлин для Украины Послы 27 стран Евросоюза согласовали продление еще на год решения о временной отмене таможенных пошлин и квот для Украины с исключениями для некоторых аграрных товаров, в отношении которых ограничения останутся в силе.
Другие страны
21 февраля 2024 г. 21:06
Послы ЕС согласовали продление на год отмены таможенных пошлин для Украины

Послы 27 стран Евросоюза согласовали продление еще на год решения о временной отмене таможенных пошлин и квот для Украины с исключениями для некоторых аграрных товаров, в отношении которых ограничения останутся в силе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС. Аналогичное решение принято в отношении Молдовы.

Теперь Евросоюз должен согласовать это решение на переговорах между Советом ЕС и Европарламентом и ввести его в силу к лету 2024 года.

"Послы стран ЕС договорились сегодня о переговорном мандате Совета ЕС по двум законодательным предложениям, цель которых - продлить приостановку действия таможенных пошлин и квот для украинских и молдавских экспортеров еще на один год", - говорится в документе. Он включает "меры предосторожности в отношении ряда чувствительных сельскохозяйственных товаров".

В отношении Украины квоты и пошлины должны быть заморожены на период с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года, в отношении Молдовы - с 25 июля 2024 года по 24 июля 2025 года.

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