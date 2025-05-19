Послы ЕС согласовали фонд милитаризации Евросоюза объемом €150 млрд

Послы ЕС согласовали предложенный Еврокомиссией фонд милитаризации Евросоюза объемом €150 млрд.

Послы ЕС согласовали предложенный Еврокомиссией фонд милитаризации Евросоюза объемом €150 млрд ($168,3 млрд).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на диписточник.

По его словам, деятельность фонда направлена на укрепление обороны Европы, известного как "Меры по обеспечению безопасности в Европе" (SAFE).

Теперь это предложение должны утвердить главы МИД ЕС, что может произойти на их плановой встрече 20 мая.

"План, предложенный Еврокомиссией в марте, будет финансироваться за счет совместных заимствований и предоставления займов членам ЕС и некоторым другим странам, таким как Украина, на проекты, которые укрепят их обороноспособность и увеличат европейскую оружейную промышленность", - отметил источник агентства.