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Послы ЕС согласовали фонд милитаризации Евросоюза объемом €150 млрд

Послы ЕС согласовали фонд милитаризации Евросоюза объемом €150 млрд Послы ЕС согласовали предложенный Еврокомиссией фонд милитаризации Евросоюза объемом €150 млрд.
Другие страны
19 мая 2025 г. 11:58
Послы ЕС согласовали фонд милитаризации Евросоюза объемом €150 млрд

Послы ЕС согласовали предложенный Еврокомиссией фонд милитаризации Евросоюза объемом €150 млрд ($168,3 млрд).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на диписточник.

По его словам, деятельность фонда направлена на укрепление обороны Европы, известного как "Меры по обеспечению безопасности в Европе" (SAFE). 

Теперь это предложение должны утвердить главы МИД ЕС, что может произойти на их плановой встрече 20 мая.

"План, предложенный Еврокомиссией в марте, будет финансироваться за счет совместных заимствований и предоставления займов членам ЕС и некоторым другим странам, таким как Украина, на проекты, которые укрепят их обороноспособность и увеличат европейскую оружейную промышленность", - отметил источник агентства. 

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