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Послы ЕС попытаются ужесточить санкции против Беларуси

Послы ЕС попытаются ужесточить санкции против Беларуси Комитет постоянных представителей ЕС ("Корепер") в среду обсудит возможность ужесточения санкций против Беларуси.
Другие страны
26 июля 2023 г. 06:53
Послы ЕС попытаются ужесточить санкции против Беларуси

Комитет постоянных представителей ЕС ("Корепер") сегодня обсудит возможность ужесточения санкций против Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в повестке дня заседания комитета.

По информации дипломатических источников, ЕС намерен синхронизировать режим санкций против Белоруссии с рестрикциями против России, не делая исключений для белорусских удобрений, которые все еще продолжают закупаться Евросоюзом.

Соответствующий пункт повестки дня заседания "Корепера" сформулирован следующим образом: "Выработка договоренности и принятие исполнительного решения Совета ЕС о введении запретительных мер по ситуации с причастностью Беларуси к российской агрессии против Украины". В случае достижения компромисса будет запущена письменная процедура, в результате которой санкции могут быть введены в течение нескольких дней.

В то же время процесс согласования этих санкций тянется уже несколько месяцев, нет гарантий, что согласия удастся достичь сейчас.

По информации дипломатических источников в Брюсселе, два главных элемента, которые пытаются согласовать европейские дипломаты, - это введение эмбарго на поставки Беларуси оружия, боеприпасов, техники и комплектующих двойного назначения, которые могут быть использованы для военного производства, а также запрет на поставки в ЕС белорусских удобрений. Именно пункт про удобрения вызывает основное сопротивление некоторых западных стран Евросоюза. Список запрещенных для поставок Минску товаров должен стать полностью идентичным российскому.

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