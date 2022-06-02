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Послы ЕС одобрили шестой пакет санкций против России

Послы ЕС одобрили шестой пакет санкций против России Послы стран ЕС одобрили шестой пакет санкций ЕС против России.
Другие страны
2 июня 2022 г. 18:25
Послы ЕС одобрили шестой пакет санкций против России

Послы стран ЕС одобрили шестой пакет санкций ЕС против России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило французское председательство.

Шестой пакет санкций ЕС включает запрет на поставки нефти из РФ морем, допускает запрет на трубопроводный импорт.

Как ранее в четверг сообщил журналистам в Брюсселе источник в Совете ЕС, документ предусматривает в том числе частичное отложенное нефтяное эмбарго.

"Есть решение послов. Шестой пакет вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, ориентировочно в пятницу", - сообщил дипломат.

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