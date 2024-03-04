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Послы ЕС объяснили причины отказа от встречи с Лавровым

Послы ЕС объяснили причины отказа от встречи с Лавровым Послы стран Евросоюза отказались от запланированной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым из-за низкого уровня доверия.
Другие страны
4 марта 2024 г. 21:17
Послы ЕС объяснили причины отказа от встречи с Лавровым

Послы стран Евросоюза отказались от запланированной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым из-за низкого уровня доверия.

Как передает Report, об этом со ссылкой на постпредство ЕС сообщает российское РБК.

"Нас пригласили обсудить отношения между ЕС и Россией, но теперь министр Лавров говорит, что речь шла о том, чтобы прочитать нам нотации. Это доказывает, что мы были правы, отклонив приглашение", — заявили в постпредстве ЕС.

До того глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что около полутора недель назад дипломатов из стран ЕС пригласили на встречу по поводу выборов президента в России. Лавров пояснил, что в министерстве собрали необходимую информацию о том, какие "механизмы вмешательства" в выборы собираются применить европейские посольства и как они намерены поддерживать несистемных оппозиционеров.

Глава ведомства, по его словам, планировал посоветовать "не заниматься этим". Однако послы "за два дня до назначенного мероприятия" отказались от встречи.

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