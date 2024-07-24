Послы ЕС обсудят бессрочное замораживание активов Центробанка России

Послы 27 стран-членов Европейского союза сегодня проведут встречу для обсуждения предложения Еврокомиссии о бессрочной иммобилизации активов Центробанка России.

Послы 27 стран-членов Европейского союза сегодня проведут встречу для обсуждения предложения Еврокомиссии о бессрочной иммобилизации активов Центробанка России.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что ЕС представил государствам-членам два варианта замораживания активов ЦБ РФ на более длительный срок. Этот шаг объясняется стремлением продемонстрировать США гарантию компенсации обещанного Украине кредита в размере 50 млрд долларов на восстановление страны, который планируется финансировать из доходов от замороженных средств российского ЦБ.

22 июля верховный представитель ЕК по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что первый транш из доходов от активов РФ перечислят Европейской комиссии в начале августа.