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Послы ЕС обсудят бессрочное замораживание активов Центробанка России

Послы ЕС обсудят бессрочное замораживание активов Центробанка России Послы 27 стран-членов Европейского союза сегодня проведут встречу для обсуждения предложения Еврокомиссии о бессрочной иммобилизации активов Центробанка России.
Другие страны
24 июля 2024 г. 09:32
Послы ЕС обсудят бессрочное замораживание активов Центробанка России

Послы 27 стран-членов Европейского союза сегодня проведут встречу для обсуждения предложения Еврокомиссии о бессрочной иммобилизации активов Центробанка России.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что ЕС представил государствам-членам два варианта замораживания активов ЦБ РФ на более длительный срок. Этот шаг объясняется стремлением продемонстрировать США гарантию компенсации обещанного Украине кредита в размере 50 млрд долларов на восстановление страны, который планируется финансировать из доходов от замороженных средств российского ЦБ.

22 июля верховный представитель ЕК по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что первый транш из доходов от активов РФ перечислят Европейской комиссии в начале августа.

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