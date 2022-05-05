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Послы ЕС обсудят 6 мая шестой пакет санкций против России

Послы ЕС обсудят 6 мая шестой пакет санкций против России Послы стран Евросоюза обсудят 6 мая новый пакет санкций против России.
Другие страны
5 мая 2022 г. 20:17
Послы ЕС обсудят 6 мая шестой пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза обсудят 6 мая новый пакет санкций против России.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг в Twitter французского председательства в ЕС.

"В повестке дня на завтра - обсуждение шестого пакета санкций и ситуация в сфере продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

Евросоюз готовится ввести шестой пакет санкций против России из-за ее специальной военной операции в Украине. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду на сессии Европарламента в Страсбурге, предложила странам ЕС начать поэтапный отказ от российской нефти, отключить от межбанковской платежной системы SWIFT еще три российских банка, включая Сбербанк, прекратить вещание в ЕС трех российских государственных телеканалов.

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