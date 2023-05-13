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Послы ЕС не смогли согласовать 11 пакет санкций против РФ

Послы ЕС не смогли согласовать 11 пакет санкций против РФ Послы стран Евросоюза в ходе встречи в Брюсселе не смогли достигнуть договоренностей касательно 11 пакета санкций против России.
Другие страны
13 мая 2023 г. 08:59
Послы ЕС не смогли согласовать 11 пакет санкций против РФ

Послы стран Евросоюза в ходе встречи в Брюсселе не смогли достигнуть договоренностей касательно 11 пакета санкций против России.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Рolskie Radio.

Сообщается, что на следующей неделе запланировано еще одно заседание. По словам посла Польши в ЕС Анджея Садося, на следующем заседании санкционный пакет может быть согласован.

"Многие вопросы крайне сложные с технической точки зрения, и поэтому требуют тщательного экспертного анализа", - уточнил он.

Садось также отметил, что приветствует включение в проект новых ограничений против российских транспортных компаний, а также выразил надежду, что некоторые из санкций аналогичным образом будут введены и против Беларуси.

В проекте последнего санкционного пакета также есть предложение внести в черный список лиц, участвовавших в похищении украинских детей, вывоз их на территорию России, где их принудительно усыновляют. Лицам, включенным в черный список, запрещен въезд в ЕС, а их активы в Европе заблокированы.

Также было учтено предложение Польши о распространении санкций на пропагандистов и судей, выносящих приговоры на политических процессах.

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Версия на английском языке EU ambassadors fail to agree on 11th package of sanctions against Russia 
Версия на азербайджанском языке Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı 11-ci sanksiyalar paketi ilə bağlı razılığa gələ bilməyib

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