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Послы ЕС намерены 13 марта согласовать новые санкции в отношении России

Послы ЕС намерены 13 марта согласовать новые санкции в отношении России Послы Евросоюза (ЕС) намерены 13 марта согласовать новые санкции в отношении России в связи со смертью политика Алексея Навального.
Другие страны
11 марта 2024 г. 12:46
Послы ЕС намерены 13 марта согласовать новые санкции в отношении России

Послы Евросоюза (ЕС) намерены 13 марта согласовать новые санкции в отношении России в связи со смертью политика Алексея Навального.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал EUobserver.

Ранее сообщалось о том, что ограничения могут коснуться 35 физических и 2 юридических лиц. В частности, санкции коснутся правительственных чиновников, судей, тюремных должностных лиц, а также колоний ИК-3 и ИК-6.

После смерти Навального министры иностранных дел Чехии, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции, а также Латвии, Литвы и Эстонии направили верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю письмо с целью расширения санкций в отношении РФ.

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Версия на азербайджанском языке Aİ səfirləri martın 13-də Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalarla bağlı razılığa gələ bilərlər

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