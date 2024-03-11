Послы ЕС намерены 13 марта согласовать новые санкции в отношении России

Послы Евросоюза (ЕС) намерены 13 марта согласовать новые санкции в отношении России в связи со смертью политика Алексея Навального.

Послы Евросоюза (ЕС) намерены 13 марта согласовать новые санкции в отношении России в связи со смертью политика Алексея Навального.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал EUobserver.

Ранее сообщалось о том, что ограничения могут коснуться 35 физических и 2 юридических лиц. В частности, санкции коснутся правительственных чиновников, судей, тюремных должностных лиц, а также колоний ИК-3 и ИК-6.

После смерти Навального министры иностранных дел Чехии, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции, а также Латвии, Литвы и Эстонии направили верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю письмо с целью расширения санкций в отношении РФ.