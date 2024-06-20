О нас

Послы ЕС могут сегодня согласовать санкции в отношении России

Послы ЕС могут сегодня согласовать санкции в отношении России Послы стран Евросоюза, скорее всего, согласуют в четверг 14-й пакет санкций против России, включая ограничения на поставки сжиженного природного газа (СПГ).
Другие страны
20 июня 2024 г. 10:29
Послы ЕС могут сегодня согласовать санкции в отношении России

Послы стран Евросоюза, скорее всего, согласуют в четверг 14-й пакет санкций против России, включая ограничения на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

По данным источника, обсуждение пакета санкций начнется в 9:30 по местному времени. "Если не произойдет ничего из ряда вон выходящего", будет достигнута договоренность, поскольку Еврокомиссии удалось найти компромисс с Германией, которая мешала согласованию ограничений.

Накануне агентство Reuters сообщало, что послам ЕС в среду не удалось согласовать санкции из-за позиции ФРГ, и обсуждение продолжится в четверг. При этом отмечалось, что наибольшее беспокойство Берлина вызвали рестрикции в отношении "дочек" европейских компаний, продолжающих деятельность в РФ. В частности речь шла о запрете дочерним компаниям на "реэкспорт товаров в РФ и для потребления в РФ", который получил название "Статья: не в Россию" (No Russia clause). По информации агентства, страны Евросоюза договорились убрать эту оговорку из нового пакета ограничений.

Ранее подобное требование в отношении поставок продукции и технологий двойного назначения, которые ЕС запретил к экспорту в Россию с 2014 года, было закреплено Евросоюзом в рамках 12-го пакета санкций.

Также сообщалось о том, что ЕС намерен внести в черный список 20 физлиц и 22 юрлица в рамках 14-го пакета санкций.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Японии автобус упал с полутораметрового склона, есть раненые
В Японии автобус упал с полутораметрового склона, есть раненые
20 июня 2024 г. 09:29
Оппозиция Японии внесла в парламент проект резолюции о недоверии правительству
Оппозиция Японии внесла в парламент проект резолюции о недоверии правительству
20 июня 2024 г. 09:18
Не менее 29 человек погибли на юге Индии из-за контрафактного алкоголя
Не менее 29 человек погибли на юге Индии из-за контрафактного алкоголя
20 июня 2024 г. 09:08
Генсек НАТО рассказал о мотивах модернизации ядерного потенциала альянса
Генсек НАТО рассказал о мотивах модернизации ядерного потенциала альянса
20 июня 2024 г. 07:54
Большинство опрошенных в Канаде хотят отставки Трюдо
Большинство опрошенных в Канаде хотят отставки Трюдо
20 июня 2024 г. 05:39
СМИ: Белый дом разрешил ВСУ бить американским оружием по территории РФ на двух направлениях
СМИ: Белый дом разрешил ВСУ бить американским оружием по территории РФ на двух направлениях
20 июня 2024 г. 04:16
Румыния закупит южнокорейские САУ
Румыния закупит южнокорейские САУ
20 июня 2024 г. 03:07
В Уганде не менее 15 человек погибли в ДТП
В Уганде не менее 15 человек погибли в ДТП
20 июня 2024 г. 02:34
Эквадор остался без света
ВидеоЭквадор остался без света
20 июня 2024 г. 02:11
ВС США сообщили о ликвидации одного из главарей ИГ в Сирии
ВС США сообщили о ликвидации одного из главарей ИГ в Сирии
19 июня 2024 г. 23:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi