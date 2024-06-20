Послы ЕС могут сегодня согласовать санкции в отношении России

Послы стран Евросоюза, скорее всего, согласуют в четверг 14-й пакет санкций против России, включая ограничения на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Послы стран Евросоюза, скорее всего, согласуют в четверг 14-й пакет санкций против России, включая ограничения на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

По данным источника, обсуждение пакета санкций начнется в 9:30 по местному времени. "Если не произойдет ничего из ряда вон выходящего", будет достигнута договоренность, поскольку Еврокомиссии удалось найти компромисс с Германией, которая мешала согласованию ограничений.

Накануне агентство Reuters сообщало, что послам ЕС в среду не удалось согласовать санкции из-за позиции ФРГ, и обсуждение продолжится в четверг. При этом отмечалось, что наибольшее беспокойство Берлина вызвали рестрикции в отношении "дочек" европейских компаний, продолжающих деятельность в РФ. В частности речь шла о запрете дочерним компаниям на "реэкспорт товаров в РФ и для потребления в РФ", который получил название "Статья: не в Россию" (No Russia clause). По информации агентства, страны Евросоюза договорились убрать эту оговорку из нового пакета ограничений.

Ранее подобное требование в отношении поставок продукции и технологий двойного назначения, которые ЕС запретил к экспорту в Россию с 2014 года, было закреплено Евросоюзом в рамках 12-го пакета санкций.

Также сообщалось о том, что ЕС намерен внести в черный список 20 физлиц и 22 юрлица в рамках 14-го пакета санкций.