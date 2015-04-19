Послу США пришлось оправдываться за слова главы ФБР о причастности поляков к Холокосту

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Послу США в Польше Стивену Маллу пришлось в воскресенье оправдываться за слова директора ФБР Джеймса Коми о причастности поляков к Холокосту, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как отметил дипломат после визита в МИД республики, куда он был вызван для вручения ноты из-за этого инцидента, Коми "не собирался утверждать, что Польша в каком-то смысле несет ответственность", а хотел сказать, что "на свете было много людей, которые помогли нацистским преступникам или же недостаточно реагировали".

"Это не позиция США, что Польша была как-то ответственна за Холокост. Это исключительно ответственность нацистской Германии", - сказал Малл. По его словам, теперь у него будет много работы, чтобы "исправить сложившуюся ситуацию".

Как ожидается, 20 апреля ФБР сделает отдельное заявление по этому вопросу.

Польшу возмутили слова Коми, которые он произнес 15 апреля во время посещения музея Холокоста в Вашингтоне. В своей речи глава ФБР возложил часть ответственности за трагедию на Польшу, а также приравнял поляков и венгров к нацистам во время Второй мировой войны.

По словам директора бюро, Холокост показал, что люди в состоянии отказаться от личных моральных устоев и могут дать убедить себя в праве на все, поддаваясь власти большинства. "В их сознании, убийцы и их сообщники из Германии, Польши, Венгрии и многих других мест не сделали ничего плохого. Они убедили себя в том, что сделанное было правильным, что они должны были это сделать", - сказал Коми.

Посольство Польши в США направило главе ФБР письмо, назвав эту речь "недопустимой". "Ждем опровержения", - указало дипломатическое представительство.