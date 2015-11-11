Послу РФ в Душанбе вручили ноту из-за гибели женщины на военной базе

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Послу РФ Игорю Лякину-Фролову была вручена в МИД Таджикистана нота в связи с гибелью гражданки этой страны на территории 201-й российской военной базы, сообщает во вторник департамент информации МИД Таджикистана, передает Report со ссылкой на РИА "Новости",

В сообщении говорится, что глава МИД республики Сироджидин Аслов принял российского дипломата и "выразил ему озабоченность" в связи со смертью Шоиры Джобировой на территории 201-й РВБ. Департамент информации отмечает, что на встрече послу было заявлено, что случившееся "не соответствует духу традиционной дружбы и стратегического партнерства между нашими двумя странами".

По итогам встречи послу была вручена нота, в которой, в частности, Таджикистан требует от России дать объективную оценку произошедшему и принять необходимые меры, чтобы не допустить подобных происшествий в будущем.

Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ ранее сообщило, что военнослужащего из России, который служит в Таджикистане, заподозрили в убийстве местной жительницы.