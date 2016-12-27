Послу Новой Зеландии запрещен въезд в Израиль

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Послу Новой Зеландии в Израиле с резиденцией в Анкаре Джонатану Карру запрещен въезд в страну после того, как Новая Зеландия поддержала антиизраильскую резолюцию Совбеза ООН.

Как сообщает Report со ссылкой на New Zealand Herald, в МИД страны подтвердили запрет на въезд дипломата в Израиль.

Отметим, что посол Новой Зеландии в Израиле Д.Карр также является послом по совместительству в Азербайджане и Грузии.

До этого Израиль вызвал на консультации своего постпреда в ООН и посла в Новой Зеландии. Также было принято решение сократить контакты со странами, поддержавшими резолюцию.