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    Послу Новой Зеландии запрещен въезд в Израиль

    Посол Новой Зеландии в Израиле также является послом по совместительству в Азербайджане

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Послу Новой Зеландии в Израиле с резиденцией в Анкаре Джонатану Карру запрещен въезд в страну после того, как Новая Зеландия поддержала антиизраильскую резолюцию Совбеза ООН.

    Как сообщает Report со ссылкой на New Zealand Herald, в МИД страны подтвердили запрет на въезд дипломата в Израиль.

    Отметим, что посол Новой Зеландии в Израиле Д.Карр также является послом по совместительству в Азербайджане и Грузии. 

    До этого Израиль вызвал на консультации своего постпреда в ООН и посла в Новой Зеландии. Также было принято решение сократить контакты со странами, поддержавшими резолюцию. 

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