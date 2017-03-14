Послу Нидерландов запретили въезд в Турцию

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Турецкое правительство приняло решение отказать послу Нидерландов в Анкаре вернуться на территорию республики из отпуска.

Как передает Report, вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш объявил о запрете на въезд в страну послу Нидерландов.

"Принято решение не пускать в Турцию посла Нидерландов, находящегося в отпуске, пока не будут выполнены наши требования", - сказал вице-премьер.

Вице-премьер также заявил об отмене государственных встреч на высоком уровне с Нидерландами.