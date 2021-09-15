Послу Китая запретили появляться в здании британского парламента

Спикеры палат лордов и общин запретили китайскому послу Чжэню Цзегуану появляться в здании британского парламента

Спикеры палат лордов и общин запретили китайскому послу Чжэню Цзегуану появляться в здании британского парламента.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что такое решение они приняли в ответ на санкции, наложенные Пекином. У дипломата была запланирована встреча с представителями партий, симпатизирующими Китаю.

Глава нижней палаты Линдси Хойл заявил, что запрет на посещение здания будет действовать до тех пор, пока ограничения остаются в силе, говорится в материале. Его коллега в палате лордов Джон МакФелл добавил, что это действие не означает прекращение совместных мероприятий с послом, однако они должны проходить в других местах.

Посольство Китая в Лондоне назвало такой шаг со стороны парламента "подлым и трусливым действием", пишет The Guardian. Оно подчеркнуло, что санкции против британских политиков — ответная мера, последовавшая за ограничениями против китайских чиновников по обвинениям в нарушении прав уйгуров.