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Послу Британии в РФ заявлен протест из-за подачи ложных сведений сотрудником посольства

Послу Британии в РФ заявлен протест из-за подачи ложных сведений сотрудником посольства Вызванному в МИД РФ послу Британии заявлен протест из-за подачи ложных сведений сотрудником британского посольства при въезде в страну - дипведомство.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 19:28
Послу Британии в РФ заявлен протест из-за подачи ложных сведений сотрудником посольства

Вызванному в МИД РФ послу Британии заявлен протест из-за подачи ложных сведений сотрудником британского посольства при въезде в страну.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В Москве не потерпят деятельность на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб, отметили в ведомстве.

"В отношении британских дипломатов в РФ будут ужесточены требования по заполнению анкет сотрудниками посольства этой страны... РФ незамедлительно даст зеркальный ответ, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации после высылки британского дипломата из Москвы" - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyanın Rusiyadakı səfirinə etiraz notası verilib

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