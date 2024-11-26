Послу Британии в РФ заявлен протест из-за подачи ложных сведений сотрудником посольства

Вызванному в МИД РФ послу Британии заявлен протест из-за подачи ложных сведений сотрудником британского посольства при въезде в страну - дипведомство.

Вызванному в МИД РФ послу Британии заявлен протест из-за подачи ложных сведений сотрудником британского посольства при въезде в страну.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В Москве не потерпят деятельность на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб, отметили в ведомстве.

"В отношении британских дипломатов в РФ будут ужесточены требования по заполнению анкет сотрудниками посольства этой страны... РФ незамедлительно даст зеркальный ответ, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации после высылки британского дипломата из Москвы" - говорится в заявлении.