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    Послов России в странах Прибалтики вызвали в МИД - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Послов России в Латвии и Литве вызвали в МИДы этих стран, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Посла России вызвали в МИД Латвии. Все подробности будут объявлены в 16.00 на пресс-конференции", — заявили в ведомстве.

    Отмечается, что в тоже самое время в МИД Литвы пригласили посла России.

    *** 13:44

    Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД Польши. Как передает Report, об этом  сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства Владимир Александров.

    "Посол России вызван в МИД на 12.00 местного времени", —  заявил собеседник агентства.

    Других подробностей не сообщается.

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