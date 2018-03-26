Послов России в странах Прибалтики вызвали в МИД - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Послов России в Латвии и Литве вызвали в МИДы этих стран, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Посла России вызвали в МИД Латвии. Все подробности будут объявлены в 16.00 на пресс-конференции", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в тоже самое время в МИД Литвы пригласили посла России.

*** 13:44

Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД Польши. Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства Владимир Александров.

"Посол России вызван в МИД на 12.00 местного времени", — заявил собеседник агентства.

Других подробностей не сообщается.