Последствия шторма "Йота" в Гондурасе затронули более 355 тыс. человек

Удар тропического шторма "Йота" по территории Гондураса затронул не менее 357,3 тыс. человек.

Удар тропического шторма "Йота" по территории Гондураса затронул не менее 357,3 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Tribune со ссылкой на республиканское управление по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным властей, на территории страны произошло четыре крупных оползня, еще более 30 участков дорог оказались завалены. Повреждения получили свыше 7 тыс. жилых домов, по меньшей мере пять человек погибли. В настоящее время в 750 убежищах находятся свыше 60 тыс. человек, покинувших опасные районы.

Отметим, что ураган четвертой категории "Йота" ударил по карибскому побережью Никарагуа в ночь на вторник. На пути к Гондурасу циклон ослаб до шторма, а затем превратился в тропическую депрессию.