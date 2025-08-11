О нас

Последствия обстрелов РФ по Херсонской области: четверо убитых, девять раненых

Россия продолжает обстреливать населенные пункты Херсонского и Бериславского районов Украины, нанося удары по объектам инфраструктуры.
11 августа 2025 г. 14:26
Последствия обстрелов РФ по Херсонской области: четверо убитых, девять раненых

Россия продолжает обстреливать населенные пункты Херсонского и Бериславского районов Украины, нанося удары по объектам инфраструктуры.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, за прошедшие сутки российские войска атаковали мирное население из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и беспилотников.

В результате обстрелов повреждены два многоквартирных и 13 частных домов, объект критической инфраструктуры, три автомобиля и медицинское учреждение.

В Херсонской области погибли четыре человека, девять получили ранения, среди пострадавших - трое сотрудников полиции.

