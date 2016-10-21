 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Последние дебаты Клинтон и Трампа посмотрели почти 72 млн телезрителей

    Данные результаты не включают в себя просмотры дебатов онлайн

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Третьи и заключительный дебаты между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом посмотрели 71,6 млн телезрителей.

    Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, такую статистику предоставила исследовательская компания Nielsen.

    Таким образом, последние дебаты Клинтон и Трампа стали третьими по числу зрителей в американской истории. В 1980 году дебаты между кандидатами Джимми Картером и Рональдом Рейганом смотрели 80,6 млн телезрителей, что в настоящий момент является вторым результатом. Рекордными стали первые дебаты Клинтон и Трампа — их посмотрели около 84 млн человек.

    Подчеркивается, что данные результаты не включают в себя просмотры дебатов онлайн.

    Ранее сообщалось, что, по данным Nielsen, вторые дебаты нынешних кандидатов в президенты США посмотрели 66 млн телезрителей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi