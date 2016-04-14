После землетрясения в Японии 38 тысяч домов остались без газа

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ После мощного землетрясения в Японии в четверг без газа в городе Кумамото остались 38 тысяч домов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо.

Подача газа приостановлена в аварийном порядке для предотвращения пожаров.

Ранее телеканал NHK показал, как пожарные пытаются потушить уже возникший пожар в одноэтажной постройке.

По данным метеорологов, магнитуда - мощность высвобождения энергии при землетрясении - достигла 6,4 баллов по шкале Рихтера. Затем последовали два повторных землетрясения магнитудой 6 и 5 баллов соответственно.