 Наверх
    Закрыть фоторежим

    После землетрясения в Японии 38 тысяч домов остались без газа

    Подача газа приостановлена в аварийном порядке для предотвращения пожаров

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ После мощного землетрясения в Японии в четверг без газа в городе Кумамото остались 38 тысяч домов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо.

    Подача газа приостановлена в аварийном порядке для предотвращения пожаров.

    Ранее телеканал NHK показал, как пожарные пытаются потушить уже возникший пожар в одноэтажной постройке.

    По данным метеорологов, магнитуда - мощность высвобождения энергии при землетрясении - достигла 6,4 баллов по шкале Рихтера. Затем последовали два повторных землетрясения магнитудой 6 и 5 баллов соответственно.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi