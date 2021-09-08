После землетрясения в Мексике полтора миллиона человек остались без света

Около 1,6 миллиона пользователей остались без электричества в Мексике после землетрясения на юго-западе страны, сообщила Федеральная комиссия по электричеству.

Около 1,6 миллиона пользователей остались без электричества в Мексике после землетрясения на юго-западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Федеральная комиссия по электричеству.

"Пострадали 1 миллион 600 тысяч пользователей в Мехико, штатах Мехико, Герреро, Морелосе и Оахаке. Это 13% от общего числа потребителей в этих штатах и ​​столице", - говорится в сообщении на сайте комиссии.

Специалисты комиссии заняты экстренным восстановлением электроснабжения в рамках протоколов неотложной помощи.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло накануне вечером на юго-западе Мексики в штате Герреро. За ним в течение полутора часов следовали новые толчки меньшей силы. По предварительной информации правительства, в Герреро погиб один человек, серьезных разрушений нет.