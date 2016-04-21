После землетрясения в Эквадоре власти вводят налог для богачей

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Президент Эквадора Рафаэль Корреа объявил о введении ряда специальных мер для восстановления страны после разрушительного землетрясения, жертвами которого стали как минимум 570 человек, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Среди мер, предложенных президентом, - повышение налога с продаж с 12% до 14% в течение одного года.

Кроме того, граждане страны с капиталом более 1 млн. долларов будут обязаны выплатить государству 0,9% своего состояния.

Те, чей ежемесячный доход составляет 1000 долларов, должны будут выплатить сумму, равную их доходу за один день, получающие по 2000 долларов отдадут свою зарплату за 2 дня и т.д.

По предварительным подсчетам, причиненный стихией ущерб может составить около 3 млрд. долларов.