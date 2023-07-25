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После завершившихся в Тель-Авиве протестов задержаны 18 человек

После завершившихся в Тель-Авиве протестов задержаны 18 человек Согласно заявлению полиции, акция протеста в Тель-Авиве завершилась задержанием 18 человек, 10 полицейских получили ранения
Другие страны
25 июля 2023 г. 06:22
После завершившихся в Тель-Авиве протестов задержаны 18 человек

Согласно заявлению полиции, акция протеста в Тель-Авиве завершилась задержанием 18 человек, 10 полицейских получили ранения

Как передает Report, об этом сообщает издание The Times of Israel.

Задержания произошли в связи с нападениями на полицейских или нарушениями общественного порядка во время демонстраций.

В сообщении также отмечается, что в ходе протестов в кибуце Хацерим в Южном округе Израиля произошла стрельба, когда руководитель городской службы безопасности совершил выстрел из пистолета в воздух. Полиция восстановила порядок, а семь человек были задержаны для допроса.

Кроме того, сотни демонстрантов, вышедших в Тель-Авиве на стихийный митинг против судебной реформы в Израиле, заблокировали шоссе Аялон на востоке города.

Ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что отложит второе и третье чтение законопроекта о судебной реформе до следующей парламентской сессии, которая состоится летом.

В конце апреля протесты против судебной реформы захлестнули весь Израиль. Демонстрации проходили в различных городах страны накануне открытия летней сессии парламента. Люди выражали свое несогласие политикой Нетаньяху и судебной реформы.

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Версия на азербайджанском языке Tel-Əvivdə aksiya başa çatıb: 18 nəfər saxlanılıb

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