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После встречи с Туском польские фермеры решили продолжить протесты

После встречи с Туском польские фермеры решили продолжить протесты Польские фермеры продолжат протесты, так как состоявшаяся в субботу встреча аграриев с премьером Польши Дональдом Туском закончилась ничем.
Другие страны
9 марта 2024 г. 17:59
После встречи с Туском польские фермеры решили продолжить протесты

Польские фермеры продолжат протесты, так как состоявшаяся в субботу встреча аграриев с премьером Польши Дональдом Туском закончилась ничем.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам один из лидеров протестующих Томаш Обшаньский.

"Ничего не решено. По сути ничего не прозвучало", - сказал он.

По словам Обшаньского, премьер сказал, что у него некомпетентные чиновники и что у него нет отчетов. "В целом огромный хаос", - указал он, добавив, что "премьер сказал, что у него связаны руки и он ничего не может сделать".

"Протесты продолжатся", - заверил представитель фермеров, анонсировав следующую крупную акцию с блокадой дорог и городов 20 марта.

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