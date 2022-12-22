После визита в США Зеленский встретился с президентом Польши

На обратном пути из США президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Польши Анджеем Дудой.

На обратном пути из США президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Польши Анджеем Дудой.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в офисе президента Украины.

"По дороге домой встретился с другом Украины – президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны.

Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействие на международном уровне в 2023 году", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Отмечается, что лидеры затронули широкий спектр тем с акцентом на усилении обороноспособности Украины и гуманитарных вопросах, которые важны для украинских переселенцев.