Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ После теракта в автобусе в Тунисе введён режим ЧП.

Как передает Report, по решению главы государства, он будет действовать 30 дней.

Кроме того, в Тунисе теперь действует комендантский час.

В столице страны неизвестные подорвали автобус с президентской охраной. По последним данным, погибли 12 человек, еще 17 ранены. Взрыв осуществил смертник. Он приблизился к автобусу и подорвал себя. Президент Туниса отменил визит в Швейцарию, запланированный на 25-26 ноября.