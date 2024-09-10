После супертайфуна "Яги" Тайвань в ожидании двух тропических штормов

Тайвань в ожидании двух тропических штормов после разрушительного супертайфуна "Яги".

Тайвань в ожидании двух тропических штормов после разрушительного супертайфуна "Яги".

Как передает Report, об этом сообщает Центральное метеоуправление Тайваня.

Отмечается, что надвигается угроза в виде двух тропических депрессий - TD14 и TD15, которые усилятся до штормов в среду. Штормы получат названия "Бебинка" и "Пулазан".

По прогнозам метеорологов, TD14 в настоящее время находится в 3 тыс. км к юго-востоку от Тайваня, однако к этим выходным она достигнет Окинавы.

А вторая тропическая депрессия в настоящее время находится в Восточно-Китайском море, примерно в 350 км к северо-востоку от Тайваня. Она обрушится на побережье восточной китайской провинции Чжэцзян во второй половине дня в среду.

Всего неделю назад на Тайвань, Вьетнам и южные провинции Китая обрушился разрушительный супертайфун "Яги". Во Вьетнаме стихия унесла жизни 65 человек, еще 39 числятся пропавшими без вести, а 752 получили ранения различной степени тяжести. На юге Китая жертвами тайфуна стали 3 человека, пострадали 95.