О нас

После супертайфуна "Яги" Тайвань в ожидании двух тропических штормов

После супертайфуна "Яги" Тайвань в ожидании двух тропических штормов Тайвань в ожидании двух тропических штормов после разрушительного супертайфуна "Яги".
Другие страны
10 сентября 2024 г. 12:54
После супертайфуна Яги Тайвань в ожидании двух тропических штормов

Тайвань в ожидании двух тропических штормов после разрушительного супертайфуна "Яги".

Как передает Report, об этом сообщает Центральное метеоуправление Тайваня.

Отмечается, что надвигается угроза в виде двух тропических депрессий - TD14 и TD15, которые усилятся до штормов в среду. Штормы получат названия "Бебинка" и "Пулазан".

По прогнозам метеорологов, TD14 в настоящее время находится в 3 тыс. км к юго-востоку от Тайваня, однако к этим выходным она достигнет Окинавы.

А вторая тропическая депрессия в настоящее время находится в Восточно-Китайском море, примерно в 350 км к северо-востоку от Тайваня. Она обрушится на побережье восточной китайской провинции Чжэцзян во второй половине дня в среду.

Всего неделю назад на Тайвань, Вьетнам и южные провинции Китая обрушился разрушительный супертайфун "Яги". Во Вьетнаме стихия унесла жизни 65 человек, еще 39 числятся пропавшими без вести, а 752 получили ранения различной степени тяжести. На юге Китая жертвами тайфуна стали 3 человека, пострадали 95.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
6 сентября 2024 г. 12:41
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
Путин: Россия не отказывается от транзита газа через Украину
5 сентября 2024 г. 12:50
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
7 сентября 2024 г. 21:22
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
6 сентября 2024 г. 20:05
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
7 сентября 2024 г. 17:52
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
5 сентября 2024 г. 13:19
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
7 сентября 2024 г. 11:53
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 34 градусов
4 сентября 2024 г. 12:30
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 10 сентября
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 10 сентября
6 сентября 2024 г. 14:27
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
9 сентября 2024 г. 10:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi