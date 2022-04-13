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После стрельбы в метро Нью-Йорка госпитализировали 29 человек

После стрельбы в метро Нью-Йорка госпитализировали 29 человек 13 человек получили ранения в ходе стрельбы в бруклинского метро США
Другие страны
13 апреля 2022 г. 01:49
После стрельбы в метро Нью-Йорка госпитализировали 29 человек

По меньшей мере 29 человек были госпитализированы в результате инцидента со стрельбой в нью-йоркском метро.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные местных больниц.

Большинство пострадавших - 21 человек - с огнестрельными ранениями и отравлением дымом были доставлены в больницу NYU Langone, расположенную неподалеку от места происшествия. 10 человек уже выписаны, жизни и здоровью остальных ничего не угрожает, уточнили в больнице.

Пять человек, из которых трое уже выписаны, были направлены в близлежащий медицинский центр Maimonides. Еще трое попали в больницу New York - Presbyterian.

Стрельба на станции метро "36-я стрит" в районе Бруклин произошла в утренний час пик - около 08:30 (15:30 мск). Ранее сообщалось, что огнестрельные ранения получили по меньшей мере 10 человек. Правоохранительные органы в настоящее время ищут подозреваемого - темнокожего мужчину в ярком строительном жилете и серой толстовке. Полиция пока не квалифицирует данное происшествие как теракт, однако не исключает никаких версий.

18:00

13 человек получили ранения в ходе стрельбы на станции метро в Нью-Йорке, по меньшей мере один человек в критическом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на New York Times, по словам представителя правоохранительных органов, полиция разыскивала мужчину в противогазе и оранжевом строительном жилете.

Сотрудники полиции были вызваны на станцию метро 36th Street, где линии D, N и R проходят через район Сансет-Парк, около 8:30 утра, сообщила представитель полицейского управления. Они также получили сообщения о задымлении внутри станции.

Представители транзитных служб заявили, что поезда на линиях D, N и R будут задержаны из-за расследования.

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Версия на азербайджанском языке Фото​​​​​​​Nyu-Yorkda baş verən atışmada xəsarət alanların sayı 29-a çatıb
Версия на английском языке Thirteen people injured in NYC subway shooting

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