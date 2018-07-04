После стрельбы в Швеции госпитализировали трех человек

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Три человека пострадали в результате стрельбы в городе Эребру, расположенном в 200 километрах от Стокгольма.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении городской полиции для прессы.

"Трое мужчин доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Двое в возрасте 20 лет, и личность третьего пока не установлена. Двое ранены серьезно, у третьего легкое ранение. Двое, личности которых установлены, известны в полиции", — говорится в сообщении полиции.

Поясняется, что информация о стрельбе поступила в 22.00. Полиция пока никого не задержала и не располагает информацией о том, что стало поводом для инцидента.