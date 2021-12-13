После столкновения двух кораблей топливо вытекает в Балтийское море

Топливо вытекает с датского грузового корабля, который перевернулся в Балтийском море после столкновения с британским судном.

Топливо вытекает с датского грузового корабля, который перевернулся в Балтийском море после столкновения с британским судном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Прайм".

Перевернувшийся корабль отбуксируют к берегу из-за утечки топлива.

Кроме того, сообщается, что два человека, упавшие в воду, пропали без вести. Для их поиска используются 8 лодок и один вертолет.

Британское и датское грузовые судна столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции, при этом судно Дании перевернулось, два человека оказались в воде.

10.16

Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море у побережья Швеции.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Одно судно перевернулось, два человека находятся в воде.

"Два грузовых корабля столкнулись в Балтийском море между Истадом (Швеция) и Борнхольмом (Дания). Есть сообщения о двух людях в воде. Проходит спасательная операция", - говорится в сообщении.