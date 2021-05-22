После штурма Капитолия в США уволились более 70 полицейских

Более 70 сотрудников полиции Капитолия уволились после событий 6 января, когда толпа сторонников экс-президента США Дональда Трампа разгромила Капитолий

Более 70 сотрудников полиции Капитолия уволились после событий 6 января, когда толпа сторонников экс-президента США Дональда Трампа разгромила Капитолий.

Как передает Report, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на профсоюз полиции.

Председатель профсоюза полиции Капитолия Гус Папатанасиу заявил, что полицейские, которые сталкиваются с перспективой более продолжительных рабочих дней и травматическими последствиями январских событий и апрельского инцидента, деморализованы и ищут выход из создавшегося положения.

"По ночам мне не дает спать не проблема найма и обучения новых полицейских, а удержание тех полицейских, которые у нас сейчас есть … Много полицейских сомневаются, остаться ли в этом департаменте", - сказал Папатанасиу