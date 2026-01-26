Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    ВС РФ повредили в Украине объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

    • 26 января, 2026
    • 22:45
    ВС РФ повредили в Украине объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

    В результате российских ударов по Украине повреждена Киево-Печерская лавра - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети Х написал глава МИД Украины Андрей Сибига.

    По его словам, этот религиозный памятник пострадал впервые со времен Второй мировой войны.

    "Произошедшее вписывается в общую картину повторяющихся и систематических атак России на культурные и духовные памятники Украины, а также в ее непрекращающиеся удары по энергетической инфраструктуре и мирному населению страны", - написал политик.

    Он отметил, что Россия должна быть привлечена к ответственности за посягательства на украинское наследие, веру и культурные святыни.

    "Мы ожидаем от ЮНЕСКО решительной реакции, включая публичное осуждение, документирование нанесенного ущерба и усиление международных мер по защите культурного наследия Украины", - заключил глава МИД Украины.

    российско-украинская война ЮНЕСКО культурное наследие
    Фото
    Rusiya YUNESKO-nun Ümumdünya İrsi Siyahısına aid abidəni zədələyib

