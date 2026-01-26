ВС РФ повредили в Украине объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
- 26 января, 2026
- 22:45
В результате российских ударов по Украине повреждена Киево-Печерская лавра - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети Х написал глава МИД Украины Андрей Сибига.
По его словам, этот религиозный памятник пострадал впервые со времен Второй мировой войны.
"Произошедшее вписывается в общую картину повторяющихся и систематических атак России на культурные и духовные памятники Украины, а также в ее непрекращающиеся удары по энергетической инфраструктуре и мирному населению страны", - написал политик.
Он отметил, что Россия должна быть привлечена к ответственности за посягательства на украинское наследие, веру и культурные святыни.
"Мы ожидаем от ЮНЕСКО решительной реакции, включая публичное осуждение, документирование нанесенного ущерба и усиление международных мер по защите культурного наследия Украины", - заключил глава МИД Украины.
On January 24th, Russian strikes damaged Kyiv-Pechersk Lavra, a @UNESCO World Heritage Site.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 26, 2026
This holy place is damaged for the first time since WWII.
This follows the pattern of Russia’s repeated and systematic attacks on Ukraine’s cultural and spiritual landmarks, as well as… pic.twitter.com/ZF6hDGRUt9