Баку. 25 января. REPORT.AZ/ После прорыва дамбы в Бразилии 200 человек числятся пропавшими без вести.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Globo.

Согласно информации, инцидент произошёл в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Как сообщили в региональном подразделении пожарной охраны, которое занимается спасательными работами, около 200 человек числятся пропавшими без вести после прорыва дамбы, сдерживающей воду с отходами металлургической промышленности.

Горнодобывающая компания Vale, которой принадлежит дамба, сообщила, что в районе ЧП в момент прорыва работали её сотрудники. Их судьба пока неизвестна.

Ранее в Бразилии полицейский погиб при крушении патрульного вертолета в Рио-де-Жанейро, упавшего в бухту Гуанабара.