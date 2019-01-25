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    После прорыва дамбы в Бразилии 200 человек числятся пропавшими без вести

    Компания Vale, которой принадлежит дамба, сообщила, что в районе ЧП в момент прорыва работали её сотрудники. Их судьба пока неизвестна.

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ После прорыва дамбы в Бразилии 200 человек числятся пропавшими без вести.

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Globo.

    Согласно информации, инцидент произошёл в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Как сообщили в региональном подразделении пожарной охраны, которое занимается спасательными работами, около 200 человек числятся пропавшими без вести после прорыва дамбы, сдерживающей воду с отходами металлургической промышленности.

    Горнодобывающая компания Vale, которой принадлежит дамба, сообщила, что в районе ЧП в момент прорыва работали её сотрудники. Их судьба пока неизвестна.

    Ранее в Бразилии полицейский погиб при крушении патрульного вертолета в Рио-де-Жанейро, упавшего в бухту Гуанабара.

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