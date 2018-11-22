После пожаров в Калифорнию пришли грозящие селями дожди

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Дожди пришли в Северную Калифорнию, облегчив борьбу с пожарами, бушующими в штате уже несколько недель, передает Report со ссылкой на "Би-би-си".

Обильные осадки могут привести к селям, что осложнит поисково-спасательные работы.

В ближайшие дни в регионе ожидается 10-15 см осадков, и некоторые населенные пункты уже предупредили жителей об угрозе паводка.

Дождь, который начался в среду 21 ноября - первый за полгода. Благодаря осадкам рассеялся дым, из-за которого, в частности, были закрыты школы в Сан-Франциско.

Пожарные надеются, что дожди замедлят распространение огня и позволят им ликвидировать возгорания.

Напомним, в Калифорнии в результате пожаров более 80 человек погибли, сгорело более 10 тыс. домов.