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    После пожаров в Калифорнию пришли грозящие селями дожди

    Обильные осадки могут привести к селям, что осложнит поисково-спасательные работы

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Дожди пришли в Северную Калифорнию, облегчив борьбу с пожарами, бушующими в штате уже несколько недель, передает Report со ссылкой на "Би-би-си".

    Обильные осадки могут привести к селям, что осложнит поисково-спасательные работы.

    В ближайшие дни в регионе ожидается 10-15 см осадков, и некоторые населенные пункты уже предупредили жителей об угрозе паводка.

    Дождь, который начался в среду 21 ноября - первый за полгода. Благодаря осадкам рассеялся дым, из-за которого, в частности, были закрыты школы в Сан-Франциско.

    Пожарные надеются, что дожди замедлят распространение огня и позволят им ликвидировать возгорания.

    Напомним, в Калифорнии в результате пожаров более  80 человек погибли, сгорело более 10 тыс. домов.

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