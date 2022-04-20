После побега из центра содержания мигрантов в Малайзии погибли 10 человек

По меньшей мере 10 заключенных погибли после побега из центра временного задержания нелегальных мигрантов на северо-западе Малайзии.

По меньшей мере 10 заключенных погибли после побега из центра временного задержания нелегальных мигрантов на северо-западе Малайзии.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Star .

По информации издания, рано утром в среду в иммиграционном центре, расположенном в штате Кедах, вспыхнули беспорядки, примерно 500 заключенным удалось сбежать. В результате оперативных мероприятий 229 мигрантов были пойманы, во время операции как минимум 10 человек погибли.

Газета отмечает, что большинство находившихся в данном центре являются представителями народности рохинджа, которые нелегально перебираются из Мьянмы в Малайзию.