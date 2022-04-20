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После побега из центра содержания мигрантов в Малайзии погибли 10 человек

После побега из центра содержания мигрантов в Малайзии погибли 10 человек По меньшей мере 10 заключенных погибли после побега из центра временного задержания нелегальных мигрантов на северо-западе Малайзии.
Другие страны
20 апреля 2022 г. 08:46
После побега из центра содержания мигрантов в Малайзии погибли 10 человек

По меньшей мере 10 заключенных погибли после побега из центра временного задержания нелегальных мигрантов на северо-западе Малайзии.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Star.

По информации издания, рано утром в среду в иммиграционном центре, расположенном в штате Кедах, вспыхнули беспорядки, примерно 500 заключенным удалось сбежать. В результате оперативных мероприятий 229 мигрантов были пойманы, во время операции как минимум 10 человек погибли.

Газета отмечает, что большинство находившихся в данном центре являются представителями народности рохинджа, которые нелегально перебираются из Мьянмы в Малайзию.

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Версия на английском языке 10 dead after escape from migrant detention center in Malaysia

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