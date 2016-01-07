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    ​После падения индексов на 7% за полчаса в Китае остановлены торги

    Индекс CSI300 снизился до 3284,74 пункта, а индекс Shanghai Composite потерял 7,3%

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Торги на Шэньчжэньской и Шанхайской фондовой бирже остановлены до конца дня после резкого падения ключевых индексов, которые снизились более чем на 7% в течение первого получаса торгов.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, введенный четыре дня назад механизм автоматического прерывания торгов после падения более чем на 7% сработал в четвертый раз.

    Индекс CSI300 снизился на 7,2% до 3284,74 пункта, а индекс Shanghai Composite потерял 7,3%, упав до величины в 3115,89 пункта.

    Падение связывается с решением ЦБ Китая понизить курс юаня до минимального уровня с апреля 2011 года. 

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