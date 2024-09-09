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После ответного удара пакистанских пограничников погибли не менее восьми талибов

После ответного удара пакистанских пограничников погибли не менее восьми талибов По меньшей мере восемь боевиков афганского террористического движения "Талибан" убиты, еще 16 ранены в результате удара Пограничного корпуса Пакистана, нанесенного в ответ на трансграничный обстрел из района Пилвасин (Афганистан).
Другие страны
9 сентября 2024 г. 02:36
После ответного удара пакистанских пограничников погибли не менее восьми талибов

По меньшей мере восемь боевиков афганского террористического движения "Талибан" убиты, еще 16 ранены в результате удара Пограничного корпуса Пакистана, нанесенного в ответ на трансграничный обстрел из района Пилвасин (Афганистан).

Как передает Report, об этом сообщает газета The News.

По ее данным, утром 7 сентября "афганские талибы открыли огонь по пакистанским КПП, используя современное вооружение".

Ранее афганский телеканал TOLOnews информировал о том, что периодические бои между талибами и пакистанскими военными в районе спорной границы в провинции Хост продолжаются уже второй день. Сообщалось, что бои между талибами и пакистанскими пограничниками вновь начались 7 сентября из-за строительства афганской стороной блокпоста на спорной границе. Отмечалось, что с обеих сторон есть жертвы, однако их точное число не приводилось. В районе наблюдались перемещения военных.

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