После ответного удара пакистанских пограничников погибли не менее восьми талибов

По меньшей мере восемь боевиков афганского террористического движения "Талибан" убиты, еще 16 ранены в результате удара Пограничного корпуса Пакистана, нанесенного в ответ на трансграничный обстрел из района Пилвасин (Афганистан).

По меньшей мере восемь боевиков афганского террористического движения "Талибан" убиты, еще 16 ранены в результате удара Пограничного корпуса Пакистана, нанесенного в ответ на трансграничный обстрел из района Пилвасин (Афганистан).

Как передает Report , об этом сообщает газета The News.

По ее данным, утром 7 сентября "афганские талибы открыли огонь по пакистанским КПП, используя современное вооружение".

Ранее афганский телеканал TOLOnews информировал о том, что периодические бои между талибами и пакистанскими военными в районе спорной границы в провинции Хост продолжаются уже второй день. Сообщалось, что бои между талибами и пакистанскими пограничниками вновь начались 7 сентября из-за строительства афганской стороной блокпоста на спорной границе. Отмечалось, что с обеих сторон есть жертвы, однако их точное число не приводилось. В районе наблюдались перемещения военных.