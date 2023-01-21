После отставки Ардерн премьером Новой Зеландии станет Крис Хипкинс

Министр образования Новой Зеландии Крис Хипкинс является единственным кандидатом на пост нового лидера Лейбористской партии (ЛПНЗ) и после избрания займет пост премьер-министра страны.

Министр образования Новой Зеландии Крис Хипкинс является единственным кандидатом на пост нового лидера Лейбористской партии (ЛПНЗ) и после избрания займет пост премьер-министра страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель политической организации Дункан Уэбб.

По его словам, внутрипартийные выборы пройдут 22 января.

"Фракционное совещание Лейбористской партии пройдет в 13:00 в воскресенье (04:00 по Баку), и на нем кандидатура Криса Хипкинса как нового лидера будет одобрена", - сказал Уэбб в эфире радиостанции Radio New Zealand, отметив, что Хипкинс - единственный кандидат на пост главы политической организации.

Согласно новозеландскому законодательству, лидер партии, получившей большинство мест в парламенте в ходе последних выборов, становится премьер-министром страны.

По итогам выборов, прошедших в стране в октябре 2020 года, депутаты от Лейбористской партии занимают 64 кресла в парламенте из 120, а действующий лидер ЛПНЗ Джасинда Ардерн возглавляет сформированное партией правительство. Новый глава лейбористов, избранный вместо заявившей о своей отставке Ардерн, автоматически сменит ее и на посту премьер-министра.