После отставки Ардерн премьером Новой Зеландии станет Крис Хипкинс

Министр образования Новой Зеландии Крис Хипкинс является единственным кандидатом на пост нового лидера Лейбористской партии (ЛПНЗ) и после избрания займет пост премьер-министра страны.
Как передает
По его словам, внутрипартийные выборы пройдут 22 января.
"Фракционное совещание Лейбористской партии пройдет в 13:00 в воскресенье (04:00 по Баку), и на нем кандидатура Криса Хипкинса как нового лидера будет одобрена", - сказал Уэбб в эфире радиостанции Radio New Zealand, отметив, что Хипкинс - единственный кандидат на пост главы политической организации.
Согласно новозеландскому законодательству, лидер партии, получившей большинство мест в парламенте в ходе последних выборов, становится премьер-министром страны.
По итогам выборов, прошедших в стране в октябре 2020 года, депутаты от Лейбористской партии занимают 64 кресла в парламенте из 120, а действующий лидер ЛПНЗ Джасинда Ардерн возглавляет сформированное партией правительство. Новый глава лейбористов, избранный вместо заявившей о своей отставке Ардерн, автоматически сменит ее и на посту премьер-министра.