О нас

После отставки Ардерн премьером Новой Зеландии станет Крис Хипкинс

После отставки Ардерн премьером Новой Зеландии станет Крис Хипкинс Министр образования Новой Зеландии Крис Хипкинс является единственным кандидатом на пост нового лидера Лейбористской партии (ЛПНЗ) и после избрания займет пост премьер-министра страны.
Другие страны
21 января 2023 г. 03:48
После отставки Ардерн премьером Новой Зеландии станет Крис Хипкинс

Министр образования Новой Зеландии Крис Хипкинс является единственным кандидатом на пост нового лидера Лейбористской партии (ЛПНЗ) и после избрания займет пост премьер-министра страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель политической организации Дункан Уэбб.

По его словам, внутрипартийные выборы пройдут 22 января.

"Фракционное совещание Лейбористской партии пройдет в 13:00 в воскресенье (04:00 по Баку), и на нем кандидатура Криса Хипкинса как нового лидера будет одобрена", - сказал Уэбб в эфире радиостанции Radio New Zealand, отметив, что Хипкинс - единственный кандидат на пост главы политической организации.

Согласно новозеландскому законодательству, лидер партии, получившей большинство мест в парламенте в ходе последних выборов, становится премьер-министром страны.

По итогам выборов, прошедших в стране в октябре 2020 года, депутаты от Лейбористской партии занимают 64 кресла в парламенте из 120, а действующий лидер ЛПНЗ Джасинда Ардерн возглавляет сформированное партией правительство. Новый глава лейбористов, избранный вместо заявившей о своей отставке Ардерн, автоматически сменит ее и на посту премьер-министра.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Президент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
20 января 2023 г. 16:29
Азербайджанский народ чтит память своих шехидов
ФотоАзербайджанский народ чтит память своих шехидов
20 января 2023 г. 12:28
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
20 января 2023 г. 11:50
Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
20 января 2023 г. 04:41
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
19 января 2023 г. 23:46
Президент Азербайджана встретился в Давосе с комиссаром ЕС по бюджету и администрации
Президент Азербайджана встретился в Давосе с комиссаром ЕС по бюджету и администрации
19 января 2023 г. 23:25
Ильхам Алиев: Мы видим плоды формата трехстороннего сотрудничества
Ильхам Алиев: Мы видим плоды формата трехстороннего сотрудничества
19 января 2023 г. 22:53
Ильхам Алиев: До 2027 года мы удвоим поставки газа в Европу
Ильхам Алиев: До 2027 года мы удвоим поставки газа в Европу
19 января 2023 г. 21:43
Президент: Нам нужно подумать и о перевозках грузов с Запада на Восток
Президент: Нам нужно подумать и о перевозках грузов с Запада на Восток
19 января 2023 г. 20:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi