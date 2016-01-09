После оползня в Китае арестованы 16 человек

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Полиция китайского Шэньчжэня арестовала еще пятерых человек в связи с оползнем в конце декабря, сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа".

Число задержанных увеличилось до 16 человек, всем им предъявлены обвинения в халатности.

Оползень в Шэньчжэне произошел 20 декабря, под завалами оказались более 30 зданий, на данный момент найдены тела 58 погибших. Позже выяснилось, что оползень был вызван незаконной мусорной свалкой.

Обвиняемые относятся к руководству структур, ответственных за создание свалки.