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    После оползня в Китае арестованы 16 человек

    Всем им предъявлены обвинения в халатности

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Полиция китайского Шэньчжэня арестовала еще пятерых человек в связи с оползнем в конце декабря, сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа". 

    Число задержанных увеличилось до 16 человек, всем им предъявлены обвинения в халатности.

    Оползень в Шэньчжэне произошел 20 декабря, под завалами оказались более 30 зданий, на данный момент найдены тела 58 погибших. Позже выяснилось, что оползень был вызван незаконной мусорной свалкой.

    Обвиняемые относятся к руководству структур, ответственных за создание свалки.

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